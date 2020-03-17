شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ حمود العَشَبي : يوجة رسالة ناااارية للعميد طارق والرد صادم "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ حمود العَشَبي : يوجة رسالة ناااارية للعميد طارق والرد صادم "تفاصيل"

شيخ أهم قلبيلة في شمال صنعاء يوجه رسالة عاجلة إلى العميد طارق بعد إقتراب قوات مليشيا الحوثي من مأرب

وتضمنت الرسالة الموجهة من عضو مجلس الشورى الشيخ حمود العَشَبي رئيس مجلس مشائخ قبائل أرحب اليمنية دعوة للعميد طارق صالح لتحرير باقي مناطق اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

Advertisements

وقال الشيخ حمود العَشَبي في رسالته: ادعو العميد طارق محمد عبدالله صالح عبر صحيفة "عدن الغد" وعبر من لهم به علاقة او بمن حوله وهم معنا إلى التحرك لان اتفاق السويد قد أنهاه الحوثي واليوم يوم الجمهورية والجمهوريين.

واضاف: وفي حالة تحرك جبهة الساحل ستتغير جميع الامور فوالله ان الحوثي اضعف مما تتصوروا وقوته يستمدها من خلافات خصومه.

وتابع قائلا: "كلنا للحوثي خصوم لكن لكل مكون حسابات خاصة به فاليوم ليس وقت محاسب المكاسب اليوم يوم الجمهورية".

وأردف الشيخ حمود العَشَبي قائلا: والله لو كلاً شدها من جهته ان الحوثي منتهي.. مؤكدا بالقول: شهداء الجمهورية يناشدون كل مكونات الشرعية من قبورهم فوالله الذي لا يُعبد غيره اننا خاسرون جميعا ان لم نشدها على عصابة الكهنة ونكون عونا لبعضنا.. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.