شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يصدر بيان رقم (1) بشأن جبهات " صرواح و المخدرة وقانية " في مأرب "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يصدر بيان رقم (1) بشأن جبهات " صرواح و المخدرة وقانية " في مأرب "تفاصيل"



قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان مقتضب ، العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش شنت، اليوم الثلاثاء، هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهات صرواح والمخدرة وقانية وحققت انتصارات ساحقة .

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

Advertisements

وأكد مجلي لـ "سبتمبر نت"، أن العمليات الهجومية تأتي ردا على تصعيد المليشيا الحوثية، لافتا إلى أنها تكبدت خسائر كبيرة في الأروح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها.

وأضاف " أن المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر المليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها".

وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار العميد مجلي إلى أن مليشيا الحوثي، قامت بإطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية بمدينة مأرب، مما تسبب في استشهاد عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، علاوة على تدمير عددا من المنازل والمحلات التجارية، و السيارات.

ولفت ناطق القوات المسلحة أن تلك الانتهاكات الحوثية تعد جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني.

وأكد العميد مجلي في ختام البيان أن القوات المسلحة ستستمر في استكمال التحرير للوطن ولن تتخلى عن العهد الذي قطعته بالدفاع عن الشرعية والثورة والجمهورية وحمايه المكتسبات الوطنية