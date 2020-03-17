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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ماذاقال الوزير الألماني بشأن استمرا ر فيروس كورونا

ذكر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتمايير، أنه يتوقع أن تستمر الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو 2020. وقال ألتمايير، في تصريح لشبكة "RTL" الألمانية، نشر صباح اليوم الثلاثاء: "أتوقع أننا سنكون مضطرين لمواجهة التداعيات (الناجمة عن الفيروس) على مدار شهري أبريل ومايو". جديد اب برس​ تصريح حوثي من العيار الثقيل : قيادي حوثي : يكشف المستور ويعترف بهزيمة الحوثيون ... ويكشف عن قرار خطير اتخذته الجماعة بشأن مأرب ؟! 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