شكرا لقرائتكم خبر عن مؤذن سعودي يهز مشاعر الملايين بردة فعله على قرار إغلاق المساجد ووقف صلاة الجماعة والجمعة .. شاهد ماذا فعل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع خلاله مؤذن يبكي في أحد مساجد السعودية خلال أدائه الأذان. وخلال المقطع انخرط المؤذن في البكاء أثناء تلاوة عبارة “صلوا في رحالكم” التي يُختتم بها الأذان بعد قرار وقف صلاة الجماعة والجمعة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. أخبار جديدة من الخليج 365:​ ​ ​ Advertisements ​ ​ ​​​ ​​ وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أصدرت قرارها رقم ( 247 ) في 22 / 7 / 1441 الذي أفاد بوجوب وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، على أن يتم استثناء الحرمين الشريفين من ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤذن سعودي يهز مشاعر الملايين بردة فعله على قرار إغلاق المساجد ووقف صلاة الجماعة والجمعة .. شاهد ماذا فعل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.