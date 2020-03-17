شكرا لقرائتكم خبر عن شاب شجاع يحمل أسد ضخم على ظهره وهكذا كانت النهاية صادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجرد الاقتراب من الحيوانات المفترسه قد يعرضك لمخاطر كبيرة تصل إلى الموت، ولكن الشاب السويسري “دين شنايدر” ضرب بقواعد الأمان مع الحيوانات عرض الحائط، ووثق صورًا ظهر خلالها وهو يعانق الأسود والضباع الضباع.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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“دين شنايدر” شاب سويسري يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، ترك عمله وذهب ليعيش فى محمية هاكونا ميباكا في برية جنوب إفريقيا حيث توجد الكثير من الحيوانات ليبني علاقات معها.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “شنايدر” يشعر بالسعادة وهو في المحمية مع الحيوانات رغم أنه فقد حياته الاجتماعية بين أصدقائه زملائه، فبينما هم يخرجون في الحفلات، يعتني هو بالأسود والضباع.

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ويقول “شنايدر” : “لن أسمي هذا باللعب مع الأسود، لأن الأمر أكبر بكثير من ذلك ، أنا فخور جدا لأنني جزءًا منهم، لا داعي للخوف أثناء تواجدي مع هذه الحيوانات، لأن الخوف هو آخر شيء يجب أن تظهره لهم”.

وأضاف: نعم ، جزء منه هو ، بطبيعة الحال ، اللعب – مثلنا مثل البشر أيضًا نلعب مع بعضنا البعض. ولكن هناك الكثير من المواقف الخطيرة الأخرى التي أنا أيضًا جزء منها وهذا هو السبب في أنني لا أحب فعلًا الترويج لما أقوم به مثل اللعب مع الأسود.