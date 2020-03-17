شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة مشهورة تنهار من البكاء بعد مطاردتها من قبل الشباب في الشوارع .. شاهد ما فعله بها شاب وقح عند وصولها باب المنزل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ، مقطع فيديو لمشهورة مواقع التواصل في مصر تدعى ميادة الأدهم ، التي دخلت في نوبة بكاء بسبب تعرضها للملاحقة حتى منزلها والسب والقذف من جانب بعض الشباب ، ونجحت الفتاة في تصوير أحدهم وبدأت في كشف تفاصيل ما حدث لها أمام منزلها في مدينتي بالقاهرة . أخبار جديدة من الخليج 365:​ ​ ​ Advertisements ​ ​ ​​​ ​​ وأظهر الفيديو أحد الشباب أثناء حديثه مع الفتاة إحدى مشاهير مواقع التواصل، التي بادرته بالقول ” بتشتمني عند بيتي أنت وأصحابك ” ليرد الشاب مدافعا عن نفسه ” أنا مالي هما اللي شتموا “. وعقب ذلك بدأت الفتاة في كشف تفاصيل ما حدث وقالت ” مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل ، لما اكون خارجة من الصبح بدري ، وأمي مريضة وبعد كل دا الباب يخبط على بيتي ، ومن تواضعي بفتح الباب وأتصور مع الأطفال ، قلت مليون مرة محدش يخبط على الباب ، المنزل يعني راحة وحياة خاصة ، وبعد يوم طويل اعتذرت لهم وقلت تعبانة ووجدت مجموعة من الشباب بيشتموني بأفظع الألفاظ ويجروا ، ووجهت حديثها لأولياء الأمور وقالت ” يعني هي الأجازة اللي إحنا فيها دي تخلي عيالكم يترموا في الشارع ، أنا ليه يحصلي كدا ؟.

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