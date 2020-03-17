شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعوديات متبرجات في اسطح احد أبراج الرياض يقومون بعمل اغضب الشارع السعودي وصدم الوطن العربي اجمع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة عقب تداول صورا لعدد من السعوديات يمارسن رياضة اليوغا فوق سطح أحد أبراج الرياض.

الصور المتداولة على نطاق واسع أظهرت عددا من السيدات، بملابس رياضية ضيقة (تعد في عرف المملكة المحافظة ملابس فاضحة) وقد كشفن عن شعورهن وهن يمارسن حركات الرياضة الشهيرة.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عـــــاجـــــل : الصين تعيد التأكيد رسمياً على “نظرية المؤامرة” وتكشف عن ادلة دامغة تدين المخابرات الأمريكية بنشر فيروس “كورونا” في ووهان

• عاجـــل : السعودية والسعوديين يتفاجأون مساء اليوم بقرار هو الاول من نوعة في تاريخ المملكة .. وحالة حزن تعم الشارع السعودي ..!

• سعوديات متبرجات في اسطح احد أبراج الرياض يقومون بعمل اغضب الشارع السعودي وصدم الوطن العربي اجمع ..شاهد

• مشهد مخيف .. مذيعة لبنانية مصابة بفيروس كورونا يرتعش جسدها بشكل مرعب وتسقط على الأرض أثناء البث المباشر ..(شاهد الفيديو)

* شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف )

* حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد

* وردنا الان: تحذير امريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

* عاجل: امريكا تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع

* فنانة عربية مشهورة تفاجئ الجميع باعترافها الصادم .. تزوجت خمسة ايام فقط واطلقت ..والسبب لا يخطر على بال احد ..شاهد

* تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

Advertisements

* عـــــاجـــــل : الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج

* وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك

* هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع)

* شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة)

• عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو"

• عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !!

• شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم)

----------------------------

وأشار متداولو الصور إلى أن هذه الصور التقطت من على مهبط الهيلكوبتر في أحد أعلى أبراج الرياض ارتفاعًا.

وتسببت الصور في موجة غضب واسعة بين السعوديين خاصة وأنها لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع عادات وتقاليد السعوديين.

وعبرت سارة بنت سعود عن غضبها من هكذا مشهد:”وماهي الاضافه اللتي سيضيفونها للبد بهذا التصرف الغير مألوف، هناك صالات على الارض مخصصة يمارسن فيها اليوجا”

وكتب حساب “الله ينصرنا” الذي يبدو أن يعود لجندي سعودي مرابط على الحد الجنوبي:”انا مرابط في عدن في عاصفة الحزم واعادة الامل والله ان الشعب ناسينا وتفكيرهم بالبوليفارد والاغاني والحفلات والمباريات واخيراً يمجدون اليوغا الى اين نحن ذاهبون الله يجعل مانقوم به خالص لوجه الله”

وعلق البعض عن هذه المشاهد دون اعتبار وأتعاظ بفيروس كورونا الذي اشغل العالم لا يزال فيروس كورونا يشغل وسائل الإعلام العالمية لكونه الحدث الأخطر الذي يهزّ العالم بأسره وليس الصين فقط، لتأثيره على الصحة العالمية والاقتصاد الدولي والسياسات بين الدول وجميع المجالات الحياتية.

وعلق ناشط ثالث منتقدا ظاهرة التبرج التي انفجرت داخل المجتمع السعودي:”اول كنا نعد الكاشفات من قلتهم الحين ندور المحجبات”

وتتزامن جرعة الترفيه المكثفة في السعودية، مع حملة “اعتقالات” شملت نشطاء ورجال دين، أغلبهم ممن دعوا في الأساس إلى تلك الإصلاحات، بجانب آخرين انتقدوا الهيئة العامة للترفيه، وفق تقارير حقوقية.

ولا تفصح السلطات عن أعداد “المعتقلين” في سجونها على خلفية حرية الرأي، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، مما يُثير شكوكًا كثيرة في هذا الملف.

وفي 2017، بدأت السعودية حملة اعتقالات استهدفت شخصيات أكاديمية ودينية بارزة منهم: سلمان العودة، ناصر العمر، عوض القرني، علي العمري، إضافة إلى اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.

وضمن رؤيتها التنموية “السعودية 2030″، تستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 بالمئة إلى 6 بالمائة.

وقال ولي العهد، محمد بن سلمان، عام 2017، إن المملكة تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون السعوديون سنويًا 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.

وأعلنت هيئة الترفيه، في فبراير 2018، أنها تنوي استثمار 64 مليار دولار في القطاع الترفيهي، خلال السنوات العشر المقبلة.