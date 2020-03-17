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صنعاء - ياسمين الخيامي - جندي اسرائيلي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي ويكشف العمل الغادر الذي قام به وسبب صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده..شاهد ماذا فعل محمد بن زايد

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