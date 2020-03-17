مليشيا الحوثي تؤجل الاختبارات في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر

قررت مليشيا الحوثي الانقلابية، تعليق الامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات وما في حكمها، في مناطق سيطرتها، حتى إشعار آخر.



جاء ذلك في اجتماع لمايسمى باللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة التي شكلها الحوثيون.



وقالت مصادر"يمن شباب نت" إنه وبعد القرار قامت مكاتب التربية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بتعميم مذكرات إلى المدارس الأهلية والحكومية بتأجيل الاختبارات إلى أجل غير مسمى، والأمر ذاته انعكس على التعليم العالي والتعليم الفني.



ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرارها إيقاف الدراسة وتحديد 21 مارس لبدء اختبارات صفوف النقل.



ويقول الحوثيون أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .



وكانت الحكومة الشرعية(المعترف بها دولياً) قد أقرّت في اجتماع حكومي طارئ، يوم الأحد، عدداً من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تعليق للرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المنافذ البرية مع بعض الاستثناءات.



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