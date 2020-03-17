شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصلة رقص .. هذا ما فعله شابان وفتاتان داخل سيارة في الكويت .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة حولي في الكويت وتحديدا “شارع المطاعم” بمنطقة السالمية قيام شابين كويتيين بالتهجم ومحاولة الاعتداء على عسكري في قطاع المرور وتصويره والاستهزاء به أمام فتاتين كانتا برفقتهما.

وتم ضبط الشابين بعد هروبهما، فيما قام المدعى عليهما بإنزال الفتاتين في مكان غير معلوم والعودة بمركبة اخرى ليتم احتجازهما وتسجيل قضية إهانة موظف والاشتباه بحالة سكر.

وقال مصدر امني ان دورية تابعة لمرور حولي اشتبه قائدها بمركبة رباعية بداخلها (شابان وفتاتان) يقومون بالرقص داخل المركبة.وفق صحيفة “الانباء”

ولدى توقيفهم قام احد الشابين بتصوير العسكري والاستهزاء به ليتم اخذ اثباتات الشابين، واتضح أنهما مواطنان وخلال الاستعلام عنهما قاما بالهرب الى جهة غير معلومة ليتم طلب الاسناد وضبط المتهمين على مركبة اخرى وسط ترجيحات بأن المركبة التي ارتكبت فيها الواقعة تعود للفتاتين.

هذا، وتمت إحالتهما الى جهات الاختصاص وتسجيل قضية.

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