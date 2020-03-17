العامري يلتقي مدراء المرافق الصحية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

عقد صباح اليوم، بديوان مديرية سيئون لقاء جمع مدير عام المديرية محمد عوض العامري، بمدراء المرافق الصحية بمديرية سيئون للإطلاع على تقييم المرافق الصحية بمكتب الصحة العامة والسكان و الإحتياجات والمتطلبات التي تواجه عمل مكتب الصحة و كافة المراكز الصحية بمديرية سيئون.



وفي اللقاء الذي حضره جعفر بن عبيد الله منسق مشروع طوارئ الصحة والتغذية بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ومدير مكتب الصحة بمديرية سيئون مشهور العيدروس تم مناقشة سير العمل للمرافق الصحية للعام المنصرم 2019م ومشروع طوارئ الصحة والتغذية.

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وأشاد مدير عام مديرية سيئون بجهود مكتب الصحة والسكان بالمديرية في عقد هذه اللقاءات المهمة لمناقشة الأوضاع الصحية ومستوى تقديم الخدمات وتقيمها لهدف الرقي بها وتقديم أفضل الخدمات لمواطني المديرية.

لافتا بأن الوضع الصحي بالمديرية يحتل الأهمية في دورات المجلس المحلي وهيئته الإدارية والخطط الإستثمارية مطالبا مسئولي المراكز والوحدات الصحية تقديم الجودة في الأداء والرقي بالعمل داخل تلك المرافق بإمكانياتها المتاحة واستغلالها بشكل أفضل منوها في السياق نفسه على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد وخلق التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي الصحي المجتمعي لمواجهة الجائحة.

بدوره ثمن منسق مشروع طوارئ الصحة والتغذية بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء جعفر بن عبيدالله ومدير مكتب الصحة بمديرية سيئون مشهور العيدروس جهود قيادة السلطة المحلية بمديرية سيئون ممثلة بالأستاذ محمد عوض العامري على دعمه المتواصل لقطاع الصحة بالمديرية مشيدين بجهود العاملين الصحيين والموظفين والمتعاقدين مع مشروع طوارئ الصحة والتغذية في تلك المرافق بما يقدمونه من خدمات جليلة للمواطنين.

وتضم مديرية سيئون ثمانية مراكز صحية و 16 وحدة صحية، وبلغ عدد المرافق التي يشملها مشروع طوارئ الصحة والتغذية 21 مرفق صحي.