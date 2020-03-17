الإعلان عن تخفيض جديد لأسعار المحروقات في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت شركة النفط بساحل حضرموت اليوم تعميماً يقضي بتخفيض جديد لأسعار بيع مادتي الديزل والبترول في السوق المحلي ابتداءً من منتصف ليل اليوم الثلاثاء 17/3/2020 .



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ويأتي التعميم تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لمواكبة أسعار تكلفة المحروقات عالمياً، والتخفيف عن المواطنين.

ووفقاً للتعميم المذيّل بتوقيع مدير عام الشركة بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، والوجه لمحطات تعبئة الوقود، سيتم اعتماد سعر بيع اللتر الواحد من مادتي البترول والديزل للمستهلك في محطات تعبئة الوقود بالسوق المحلي "300" ريال.

وأكد الدكتور خالد العكبري، أن التخفيض الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ومتناسقاً مع السياسة السعرية التي تنتهجها إدارة فرع الشركة بالساحل المحددة في دراسة كلفة الشراء لاحتياجات السوق المحلي من المحروقات والعوامل المؤثرة.