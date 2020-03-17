شكرا لقرائتكم خبر عن طبقها وعش مرتاح البال طوال حياتك.. خبير روسي شهير يزف يزلزل العالم ويكشف عن "طريقة بسيطة" للشفاء من كورونا للأبد ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف البروفيسور ألكسندر بيروغوف، كبير أخصائيي أمراض الرئة في روسيا، عن النظام العلاجي الدقيق الذي يجب اتباعه للشفاء من الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي كورونا المستجد.

شيء مختلف جوهريا

وأوضح ” بيروغوف”- وفقا لـ “روسيا اليوم”- أن الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي شيء مختلف جوهريا عن حالة الإصابة بنزلة برد، ومن المهم جدا التأكيد على أن المضادات الحيوية فقط تساعد ضد هذا المرض لكن المشكلة تكمن في اختيارها بدقة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأشار إلى أنه لعلاج الفيروس يجب استخدام العلاج المركب، الذي يتضمن بالضرورة وسائل ومستحضرات طبية تحفز الجهاز المناعي، مؤكدًا أن السيفالوسبورينات من الجيل الرابع يتم وصفها عادة بالاشتراك مع لينكومايسين.

أربع مراحل

وأضاف: “للمرض نفسه أربع مراحل محددة على الأقل: المرحلة الأولى مؤقتة وهي تشبه “نزلة برد غير مؤذية، ولا شيء خاص يتخللها، وتستمر من سبعة إلى تسعة أيام تقريبا، وفي هذه الفترة لا تظهر أعراض خطيرة، ومن اليوم التاسع إلى الرابع عشر من المرض، يتشكل الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي”.

الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا

واستكمل: “بعد أن تتلف الخلايا الظهارية في الجسم، تقوم الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا باستعمار هذه المساحة التشريحية وتستوطن الممرات الهوائية” ويجب على الطبيب “إظهار مهارته” للتعرف على المرض في المراحل الأولية.

واختتم: “إذا لم تتم السيطرة على هذا الوضع وتطور المرض، فعندئذ تحصل مضاعفات أكثر خطورة، نسميها متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، الصدمة، إذ لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه”.