شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خبر اثلج صدور جميع سكان العالم.. أمريكا تزلزل العالم وتعلن عن أول جرعة تجريبية للقاح "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فى خبر سار للعالم أجمع، أعلن مسئول أمريكى، أنه سيتم الكشف الاثنين عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب ما جاء على موقع قناة العربية نقلا عن وكالة أمريكية، إن المشارك الأول فى التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبى الاثنين لأن التجربة لم تعلن بعد، كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التى تجرى بمنشأة أبحاث فى ولاية واشنطن، يشار إلى أنه بحسب مسؤولى الصحة العامة، فإن التحقق بشكل كامل من صحة أى لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهراً.

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إلى ذلك أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 5796 شخصاً فى العالم منذ ظهوره فى ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة 9.00 بتوقيت جرينتش.

وسُجلت 154620 إصابة فى 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء، إلا أن عدد الإصابات المشخصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

كما سجلت الصين (بدون منطقتى هونج كونج وماكاو) التى انطلق منها الوباء فى أواخر ديسمبر، 80844 إصابة، بما فى ذلك 3199 وفاة فيما شفى 66911 شخصاً. وأعلنت الصين تسجيل 20 إصابة جديدة و10 وفيات منذ مساء السبت وحتى التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش الأحد.

وفى سائر أنحاء العالم، سُجلت حتى تاريخ إعداد الحصيلة الأحد، 2597 وفاة (22 حالة جديدة) من أصل 73780 إصابة (2819 إصابة جديدة).

أما أكثر الدول تضرراً بعد الصين هى إيطاليا حيث سُجلت 1441 وفاة من أصل 21157 إصابة ثم إيران مع 611 وفاة و12729 إصابة وإسبانيا مع 183 وفاة و5753 إصابة وفرنسا حيث سُجلّت 91 وفاة و4499 إصابة.