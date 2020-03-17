شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العثور على لغز مرعب تاريخة فبل 50سنة.. الصدمة الكبرى مكان العثور عليه ( صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر داخل معدة تمساح في مزرعة بولاية كوينزلاند الأسترالية، على شريحة يستخدمها الجراحون لتثبيت العظام المكسورة ، يعتقد أنها كانت تخص إنسانا.

وعثر على الشريحة المعدنية مع 6 مسامير داخل معدة التمساح البالغ طوله 4.7 متر، الذي فارق الحياة مؤخرا عقب صراع ضار مع تمساح آخر.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ووصفت إدارة المزرعة العثور على الشريحة باللغز، إذ سيكون تتبع مصدرها أمرا غاية في الصعوبة، وفقا لشبكة "سي إن إن".

ويبلغ طول القطعة المعدنية نحو 10 سنتيمترات، وقال مدير المزرعة جون ليفر إنها مصنوعة في سويسرا ومن طراز قديم نسبيا، لكن كود التعريف الخاص بها تآكل بتأثير إفرازات معدة الحيوان الزاحف العملاق.

وقال مسؤول، إن هذه الشريحة استخدمت في جراحة لإنسان أو حيوان، وربما كانت في معدة التمساح لـ45 أو 50 عاما.

ومن المنتظر أن تتدخل سلطات الأمن وتفتح تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت الصفيحة تعود لإنسان.