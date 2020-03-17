شاهد : ‘‘كورونا’’يهيمن على العالم ويفرض قوانينه بقوة..واليوم يجبر ‘‘الولايات المتحدة الأمريكية’’ على إتخاذ إجراء غير مسبوق منذ عام "1918"(لن تصدق ماحدث اليوم)

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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 08:00 مساءً - ‘‘كورونا’’يهيمن على العالم ويفرض قوانينه بقوة..واليوم يجبر ‘‘الولايات المتحدة الأمريكية’’ على إتخاذ إجراء غير مسبوق منذ عام "1918"(لن تصدق ماحدث اليوم)

ستة من قضاة المحكمة العليا التسعة، تتجاوز أعمارهم الخمسة و الستين، بينما تبلغ القاضية روث بايدر غنسبيرغ، و هي الأكبر سنا، السابعة و الثمانين. لهذا الواقع، و انطلاقا من حرصها على السلامة العامة، علقت المحكمة العليا مداولاتها لشهري مارس و إبريل. المتحدثة باسم المحكمة قالت إن "الخطوة تتوافق مع احتياطات مكافحة فيروس كورونا على المستوى الوطني"، وأكدت أن المحكمة ستدرس خيارات إعادة جدولة القضايا المطروحة، و بينها النزاع بين الديموقراطيين و الرئيس دونالد ترامب حول المطالبة بالكشف عن سجلاته المالية و الضريبية عن سنوات مضت. Advertisements وسيتابع القضاة اجتماعاتهم المقررة لهذه الفترة، على أن يشارك بعضهم عبر الهاتف، فيما يقلص عدد العاملين في المبنى إلى الحد الأدنى. تعليق المدولات هذا، هو الأول منذ العام 1918 حين اضطرت المحكمة العليا إلى إغلاق أبوابها نتيجة تفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية، كما تأثر عمل المحكمة أيضا في عامي 1793 و 1798 بسبب تفشي الحمى الصفراء. و كانت المحكمة العليا قد أعلنت، الخميس الماضي، إقفال أبوابها أمام الزائرين إلى أجل غير مسمى، و ذلك بعدما أعلنت عمدة واشنطن العاصمة مورييل باوزر حالة الطوارئ في المدينة مع ارتفاع عدد المصابين فيها إلى 18 حالة. و يعاني عدد من أعضاء المحكمة العليا من أمراض مزمنة، ولا سيما القاضية بايدر غينسبرغ التي خضعت لعمليات جراحية عدة نتيجة إصابتها بالسرطان. و يحذر الخبراء الصحيون من تبعات فيروس كورونا الخطيرة على الكبار في السن، و تحديدا لمن هم فوق الخامسة و الستين، ويقع أعضاء المحكمة العليا ضمن هذه الفئة العمرية، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر.

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