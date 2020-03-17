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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 08:00 مساءً - تطورات خطيرة: قرارات عسكرية جديدة في مأرب.. وأنباء عن تحركات مشبوهة لهذه الجهة..؟!

صدر اليوم قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بتعيين مديرا عاما لشرطة مدينة مأرب. وقضى القرار بتعيين المقدم عبدالرحمن شبين مديراً لشرطة مأرب. Advertisements وأكدت مصادر استخباراتية أن القرار صدر سابقا وتم تأجيل الإعلان نتيجة لدواعي أمنية.



قرارات عسكرية جديدة في مأرب

وأوضحت المصادر أن إعلان القرار جاء بعد أن تسربت أخبار عن تحركات مشبوهة لخلية تتبع طارق صالح في مدينة مأرب. مؤكدة أن الخلية لها مخططات تهدف الى إرباك أمن المدينة وتنفيذ اعمال تخدم الإمارات.

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