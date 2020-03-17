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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 08:00 مساءً - أفعى ‘‘أناكوندا’’ العملاقة تصطاد ‘‘كلب’’ من قبضة صاحبه.. وحينما حاول إنقاذه كانت المفاجأة التي قلبت المعادلة رأسًا على عقب "فيديو"

التقطت الكاميرات 3 رجال من سائقي الدراجات وهم يصارعون أفعى "أناكوندا" بطول 13 قدمًا من أجل إنقاذ كلب أليف في ساو باولو بالبرازيل.

كان الكلب البالغ من العمر عامين، خرج في نزهة مع صاحبه «باولو ماركيتي» وأصدقائه، لكنه تركهم وذهب إلى بحيرة قريبة لشرب المياه، وفجأة حدثت الكارثة العجيبة التي ظهرت في مقطع الفيديو وفقًا لصحيفة آي بي تي. بالقرب من البحيرة سمع الرجال الثلاثة نباح الكلاب الذي سرعان ما تحول إلى صراخ قوي، يقول ماركيتي "سمعنا فجأة الكلب نيجو ينبح بحماس، لكن عندما تحول نباحه إلى الصراخ أيقنت أن هناك شيئ فظيع يحدث معه، ركبت دراجتي مسرعًا إلى ضفاف البحيرة ورأيت ثعبانًا ضخمًا يلف نفسه حول الكلب ". Advertisements سرعان ما جرت الأفعى الكلب إلى داخل البحيرة، لكن ماركيتي -صاحب الكلب- ألقى بنفسه إلى الماء لإنقاذ حيوانه الأليف، "لقد بحثت حتى وجدت الاثنين، سحبتهم إلى الشاطئ وحاولت بكل قوتي إفلات كلبي من قبضة الأناكوندا"، وأضاف: "بدا الأمر مستحيلًا، حيث كانت الأفعى تضغط على الكلب بقوة". سرعان ما انضم إليه صديقيه أيضًا لإنقاذ الكلب، حاول ماركيتي فك قبضة الأناكوندا في قتال شديد، بينما قام أحد أصدقائه "بالإمساك ببقية الجسم لضمان عدم فرارها".

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