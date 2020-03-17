بالاسم والصورة : تعرف على القائد العسكري الذي براء الحوثيين .. وعلى المحكوميين عليهم بالإعدام 19 من قادة الجيش (الاسماء والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء اليوم الثلاثاء، بإعدام 19 من قادة الجيش اليمني بتهمة التعاون مع السعودية. وبحسب المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قضت المحكمة في جلسة برئاسة القاضي مجاهد احمد العمدي بالحكم على 19 قائدا عسكرياً بالإعدام. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شركة النفط .. تعلن عن سعر جديد للبنزين والديزل (تعرف على السعر الجديدة) وردنا الان : شاهد اولى الصور الان : من امام بوابة معسكر كوفل في مارب .. يكشف عن القوة المسيطرة عليه الان قوات الحوثيون : تصدر بيان عاجل عن نتائج عملية عسكرية جديدة في مارب وردنا الان : اعادة فتح منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية مؤقتا وجاء الحكم بعد إدانة القادة العسكريين "بجرائم انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض لدول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن". وجاء في مقدمة المحكوم عليهم بالإعدام نائب الرئيس اليمني الفريق الركن "علي محسن الاحمر" ووزير الدفاع "محمد علي المقدشي". وجاء منطوق الحكم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة. وبحسب المحامي "غازي" فقد قضت المحكمة أيضا هاءة "فواز محمد حزام الضبري" من التهم المنسوبة اليه. والضبري يعمل حالياً ملحقاً عسكرياً في ألمانيا وشغل لسنوات منصب مدير مكتب الفريق على محسن الأحمر.. اسماء المحكوم عليهم: 1_علي صالح عبدربه الكليبي 2_علي عمار محسن الجائفي 3_علي محسن صالح الاحمر Advertisements 4_علي محسن مبارك الهدي 5-علي مقبل صالح الضالعي 6-علي ناحي عبيد 7-عمار علي احمد الجندبي 8-عمر جوهر ابراهيم سعيد 9-عمر يحي فتيني سجاف 10-فضل حسن محمد عبدالله 11-فهمي حاج محروس الصيعري 12-فيصل علي قائد حسن 13-محسن علي مرشد خصروف 14-محسن محمد احمد الخبي 15-محمد سالم عبود الشريف 16-محمد علي احمد الجرادي 17-محمد علي احمد المقدشي 18-محمد علي الصوفي علوي 19-محمد غالب السودي

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