وردنا الان : اعادة فتح منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية مؤقتا

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عدن - ياسمين التهامي - التحالف العربي : يعلن احباط هجوم حوثي في البحر الأحمر غرب اليمن بالاسم والصورة : تعرف على القائد العسكري الذي براء الحوثيين .. وعلى المحكوميين عليهم بالإعدام 19 من قادة الجيش (الاسماء والتفاصيل) شاهد اولى الصور الان : من امام بوابة معسكر كوفل في مارب .. يكشف عن القوة المسيطرة عليه الان شركة النفط .. تعلن عن سعر جديد للبنزين والديزل (تعرف على السعر الجديدة)

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