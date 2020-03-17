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عدن - ياسمين التهامي - ثعبان ضخم يلتهم ’’ظبي عملاق‘‘ كلمح البصر ..عندما وصل الى بطنه كانت النهاية صادمة _"صور وفيديو"



عندما تصطاد الحيوانات المفترسة فى غابات افريقيا احد الظباء فانها تتشارك فيها بينها لالتهام تلك الوجبة الكبيرة الشهية بالنسبة لهم .

ولكن ان يقوم احد الحيوانات بالتهام ظبي صغير على دفعة واحدة فهذا شئ فى غاية الغرابة ، ولكن ان علمت ان هذا المخلوق الذي التهم الظبي بالكامل دفعة واحدة هو افعى الاناكوندا العملاقة فسوف تنتهي حالة الدهشة التى تملكتك .

معظمنا يعلم ان افعى الاناكوندا العملاقة كما تكلمنا عنها من قبل عادة ما تلتهم فرائسها على مرة واحدة بفضل فكيها المفصولين عن بعضهما مما يمكنها من التهام حيوانات كبيرة الحجم على دفعة واحدة وهضمها وهى داخل بطنها .

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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هذا ما حدث عندما التقط احد المصورين المهتمين بالحياة البرية ويدعى فريد فون الهولندي الجنسية عندما كان فى جولة فى دولة بتسوانا الافريقية حيث وجد هذا المصور تلك الافعى العملاقة الاناكوندا الافريقية وهى تلتف حول احد الظباء الصغار وتعصرها بعضلات جسمها القوية جدا حتى فارقت الحياة ثم فتحت فكيها على اخرهما لتبدأ فى التهام ذلك الظبي الصغير على دفعة واحدة .

ويستطرد المصور فريد ان الوقت الذي استغرقته افعى الاناكوندا فى التهام الطبي الصغير ما يقرب من 45 دقيقة.

واليكم فى النهاية الصور التى تم التقاطها لافعى الاناكوندا وهى تلتهم الظبي الصغير والفيديو الخاص بتلك الواقعة.