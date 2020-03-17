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عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة في السعودية.. قتل مواطن وحرق جثته على طريقة "الهندوس" تفاصيل



شهدت المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية جريمة مروعة ومزدوجة، فبعد أن ارتكب الجاني جريمة قتل، مثل بالجثة وأحرقها على طريقة الطائفة الهندوسية.

وكشفت شرطة المنطقة الشرقية التفاصيل الصادمة للواقعة التي هزت الرأي العام السعودي، واستحوذت على اهتمام الجميع لما تحتويه من جُرم وجبروت لا يغتفر.

وأعلنت الشرطة السعودية القبض على أحد الجانة، بعد ثبوت تورطه في قتل مواطن سعودي، ومن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادثة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن خلافا نشب بين الجاني والمجني عليه، أسفر عن ضرب المجني عليه بأداة حديدية على رأسه وبأماكن متفرقة من جسمه حتى تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

جديد اب برس​

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ولم يكتف بتلك الجرعة الإجرامية بل زاد من تجبره وقاده شيطانه للتمثيل بالجثة والتخلص منها بعد ذلك بحرقها على طريقة الهندوس، حيث وضع الجثة داخل السيارة وأضرم بها النيران حتى أحترقت تماما والجثة معها.

ويقوم أتباع الطائفة الهندوسية بحرق موتاهم بعد إتمام مراسم الجنازة لاعتقادهم بأن ذلك ضرورى حتى ترتفع الروح إلى السماء، كما يعتقد الهندوس أن حرارة النار هى المطهر النهائى للروح بعد الماء، فالماء هى المطهر الأول، وحرارة النار هى المطهر الثانى، وهي جميعها اعتقادات خاطئة لا أساس لها.