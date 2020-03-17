شكرا لقرائتكم خبر عن شاب كويتي سكران يشرب الكحول ويمارس ‘‘أفعال مخلة’’ في الشارع .. شاهد المفاجأة في نهاية (الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت وزارة الداخلية في دولة الكويت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يقوم بإيحاءات مخلة بالآداب.

وأوضحت ”الداخلية“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أن المتهم، وهو كويتي، أقر بما نسب إليه وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

​

​

Advertisements

​​​

​​

وظهر المتهم في المقطع المتداول أثناء انتقاده الإجراءات ضد كورونا، مبينا أنه عند الواجهة البحرية التي أعلنت الحكومة إغلاقها، ساخرا من ذلك، ومبينا أن ”هناك أشخاصا لا يزالون يتوجهون إلى هناك“.

وكان الكويتي، وهو في العقد الثالث من عمره، يحتسي مشروبا من غير الواضح إن كان مسكرا، كما ظهر في مقاطع لاحقة وهو يشرب الكحول وصدرت منه تصرفات بذيئة.