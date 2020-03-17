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شكرا لقرائتكم خبر عن رضيعة تحتضن جثة أمها الميتة لمدة يومين .. وحينما عثرت الشرطة عليها كانت المفاجأة الصادمة (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم يتوقع أحد أن تنجو رضيعة في روسيا من الموت المحقق، بعد بقائها بجانب جثة والدتها المقتولة لمدة يومين وهي تحتضنها.
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وأفادت التقارير بأن الرضيعة، على الرغم من بقائها دون طعام أو شراب، شاء القدر أن تظل على قيد الحياة، رغم ضعف جسمها الشديد، بسبب عدم تناولها طعاما لأكثر من يومين منذ مقتل والدتها.
وكانت السلطات الأمنية الروسية قد اكتشفت جثة الأم، الأسبوع الماضي، بعدما ضُربت حتى الموت في الشقة من قِبل صديقها، حيث وجدت آثار كدمات كثيرة ظاهرة على الجثة.
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