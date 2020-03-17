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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الامر الخطير الذي اثار جنون الرئيس هادي وسبب الرعب والهلع للجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وكل القادة العسكريين

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الامر الخطير الذي اثار جنون الرئيس هادي وسبب الرعب والهلع للجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وكل القادة العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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