شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن الفيروس الذي هدد العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت منظمة الصحة العالمية بشرى سارة للجميع مؤكدة بأن نحو 80% من المصابين بفيروس كورونا يتعافون دون الحاجة لعلاج خاص.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، ان الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

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ودعت جميع الدول الى تكثيف الفحوصات من اجل حد انتشاره بمختلف دول العالم.

واشارت، ان كورونا أسوأ أزمة تواجه العالم ، والدول الضعيفة سوف تواجه انتشار الفيروس، موضحة ان أزمات مثل تفشي فيروس كورونا من شأنها إظهار أفضل أو أسوأ ما في السلوك البشري.

وأوضحت ان المنظمة أرسلت نحو مليون ونصف المليون اختبار إلى أكثر من 120 دولة، مؤكدة بان لا اصابات بين الأطفال كما ان عدد الوفيات في العالم تجاوزت عدد الوفيات بالصين.