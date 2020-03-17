شكرا لبحثكم عن خبر عاجل الجيش الوطني يقبض على قائد مجاميع الحوثيين في مأرب "صرواح " وهذه أول صورة له (تفاصيل أكثر ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية صباح اليوم الثلاثاء من أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي على رأسهم قيادي حوثي بارز متخصص بقيادة مجاميع الحوثيين في "صرواح " شرق مأرب.

وقال مراسل "يمن برس" إن هجوم عنيف شنته جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهة المخدرة شمال صرواح انتهى بوقوع قائد المجاميع المهاجمة أسيراً بيد القوات الحكومية.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم جماعة الحوثي بعد معارك عنيفة أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الحوثي.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي إلى جانب قائد المجاميع الحوثية المهاجمة.