شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

اسقط أفراد القوات المشتركة طائرة مسيرة حوثية (درون) اليوم الثلاثاء من سماء مواقعهم شرق مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



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وقال مصدر عسكري، إن أفراد اللواء الثالث مشاة المرابطين شرق مدينة الدريهمي تمكنوا من اسقاط الدرون الحوثية التي كانت تحلق على مواقعهم.

وكانت قد تمكنت القوات المشتركة في الأيام الماضية من اسقاط عشرات الطائرات المسيرة الحوثية في الساحل الغربي كان معظمها في مديرية الدريهمي.