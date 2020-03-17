شكرا لبحثكم عن خبر هل تذكرون مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ التي اختفت عن الأضواء فجأة؟ شاهدوا أخيراً كيف كان مصيرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/17 الساعة 06:28 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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