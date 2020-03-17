الحوثي: كورونا صناعة أمريكية والعدوان مسؤول عن أي اصابة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حمل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، تحالف العدوان الأمريكي، المسؤولية عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن كونه يسيطر على الأجواء والمنافذ البحرية والبرية.

وقال عضو السياسي الأعلى، ان “دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه تفرض إجراءات احترازية على مواطنيها وتمنعهم من السفر، فلماذا تسمح الآن بأربع رحلات جوية إلى اليمن في الوقت الذي توقفت الرحلات في أغلب دول العالم”.

وأكد محمد علي الحوثي، أن دول العدوان تتعمد في المناطق التي تحتلها عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ولا طارئة ولا حجر صحي، وكأنه لا يوجد وباء يجتاح العالم يسمى كورونا.

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وأشار إلى أن السماح بأربع رحلات للوصول إلى اليمن اليوم بمجمل ألف راكب هو توجه قذر من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه، فيما لم يسمح منذ بداية العدوان إلا برحلة أسبوعية إلى رحلتين، وأحيانا تمر الأشهر دون السماح حتى لطائرة اليمنية بالهبوط أو المبيت.

ولفت عضو السياسي الأعلى، إلى أن من يقتل الشعب اليمن بالسلاح ‏لن يتورع عن قتله بأقل كلفة”.. وأضاف ” إننا نوجه ومن الآن الشعب اليمني نحو قاتله الحقيقي ونقول كورونا صناعة أمريكية”.

وقال” يتحمل تحالف العدوان أي نتائج عما سبق شرحه بالإضافة إلى العدوان والحصار الذي ترفض أمريكا إيقافه وتدعو حتى إلى إيقاف المساعدات الإنسانية”.