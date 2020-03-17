لجنة التحقيق حول جرائم العدوان تواصل مهامها بحجة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة
التقت لجنة التحقيق في جرائم العدوان المكلفة من مكتب النائب العام اليوم، بقيادة السلطة المحلية والأمنية وأعيان ووجهاء منطقتي ظهر أبو طير وعزلة المعطن بمديرية الشغادرة محافظة حجة.
واطلعت اللجنة، برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي، على مسرح الجريمة بمنطقة ظهر أبو طير التي استهدفها الجناة بأربع غارات نتج عنها ما يزيد عن 40 قتيلاً و25 جريحاً من المواطنين.
وشرعت اللجنة في إجراءات الاستماع إلى أقوال أولياء دم المجني عليهم والجرحى والمتضررين في جريمتي ظهر أبو طير والمعطن واستلام ما لديهم من وثائق إثبات وتقييد دعاويهم وطلباتهم بالقصاص من الجناة وتعويضهم عن الأضرار.
وكان مكتب النائب العام دشن مطلع الأسبوع الجاري اعمال النزول الميداني للجان التحقيق حول جرائم العدوان في محافظتي صعدة وحجة كمرحلة أولى.
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