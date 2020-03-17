شكرا لبحثكم عن خبر «يمني» يستبق 35 مختبرا عالميا .. و«يعلن» التوصل للقاح ناجح يقتل «كوؤرونا» خلال 72 ساعة ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فيما يترقب العالم اعلان مختبر طبي شهير في مدينة " ستايل " الأمريكية عن نتيجة أول تجربة اختبار للقاح مطور اعطي لسيدة متطوعة .. أعلن محمد عبدالمجيد الزنداني، إنه توصل إلى علاج ناجح يقضي على فيروس "كورونا" المستجد، الذي اصبح جائحة يهدد العالم.
وكتب على صفحته بالفيسبوك؛ " بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس".
واضاف، إن العلاج الذي تم اكتشافه يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة.
وأكد أنه بصدد استكمال الإجراءات البحثية له في إحدى الجامعات البحثية التركية بعد توقيع عقد الاتفاقية معها.
وأشار إلى أنه بعد استكمال الإجراءات الروتينية للبحث العلمي للعلاج سيتم رفع النتائج لوزارة الصحة وفي مدّة لا تتجاوز الشهر حد تعبيره.
وباعلان الزنداني يكون قد سبق "35" مختبرا عالميا تتنافس لابتكار لقاح للفيروس العابر للحدود .
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