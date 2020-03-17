شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي بقناة إماراتية : أي مؤامرة على الانتقالي يعني سقوط اليمن بيد إيران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - طالب إعلامي يعمل بقناة أبوظبي الإماراتية من قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل مواجهة المد الإيراني .
وقال الإعلامي عادل اليافعي إنه وبعد خمس سنوات من الحرب، بات المجلس الانتقالي ورجاله وجماهيره هم الخندق العربي الوحيد والأخير في الجزيرة العربية لمواجهة المد الإيراني القادم من الشمال .
وأكد اليافعي أن أي مؤامرة على الانتقالي تعني سقوط اليمن كاملاً بيد الحوثي، حيث قال :"على التحالف وشرفاء الشمال دعمه بقوة ومساندته وأي مؤامرة عليهم تعني سقوط اليمن كاملًا بيد إيران لا سمح الله".
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