شكرا لبحثكم عن خبر اركان حرب مايسمى الحزام الأمني في عدن يقدم استقالته ويقول الحرب ليست حربنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقال نبيل المشوشي اليافعي قائد أركان حرب مايسمئ ‎#الحزام_الامني التابع للامارات في أبين عدن لحج ‎#الضالع .

وقد قال نبيل المشوشي هذه الحرب ليست حربنا وتديرها دول اقليميه وما نحن الا ضحايا تحت شعارات زائفه اقدم استقالتي من المجلس الانتقالي حرصا على نزيف الدم

وما اقدم عليه نبيل المشوشي سيقتدي به الكثير من زملائه قيادات مايسمى الحزام الأمني فهو ركن من أركان ألحزام الامني الذين صحو وفاقو من غفلة وعادو إلى احضان الوطن