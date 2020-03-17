صنعاء..مقتل فتاة يمنية في مقتبل العمر بظروف غامضة “صور”

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين، بمقتل فتاة يمنية في مقتبل العمر، بظروف غامضة، بإحدى مديريات محافظة صنعاء. وقالت المصادر أن شابة في السادسة عشرة من عمرها بمديرية صعفان، تعرضت للتعذيب والضرب من قبل إخوتها بالكريك والعصي والاسلاك الكهربائية لعدة أشهر، بسبب تنازلها عن شرفها. وأكدت المصادر على أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنها عذراء. وتضاربت الانباء حول قضية مقتلها التي لاتزال منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة؛ بين من يقول أنها قامت بالانتحار شنقا، وبين من يتهم أخوتها بقتلها. وتأتي الحادثة بعد أكثر من أسبوع من قيام شاب يمني، من مديرية الراهدة، محافظة تعز، بقتل اخته المتزوجة بشاب من إب، بحجة الشرف.

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