شكرا لبحثكم عن خبر وتابع: نتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك الذي كان متفاعلاً معنا لحظة بلحظة لحل إشكالية المعتمرين العالقين بالمنفذ. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح الأكاديمي والصحفي في المجلس الانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر حسب زعمه بانها ‏مصادر خاصة: وقال كل القوات التي كانت في معسكر كوفل تم نقلها منذ ظهر يوم أمس إلى شبوة، ودخلت مليشيات الحوثي صباح اليوم المعسكر واستلمته بما فيه من أسلحة ومخازن ومعدات.

ولكن بعدها جاء الخبر اليقين على لسان الصحفي والإعلامي الكبير محمد العرب مراسل قناة العربيه والحدث قائلا

‏طيران التحالف جوا والجيش اليمني برًا انجزوا مهمة كبيرة متثمثلة بتعزيز المكتسبات في صرواح ولا صحة نهائيا لإشاعات دخول معسكر كوفل التي يرددها الانقلابيين ودعاة التشظي ‎#نحن_هنا_أين_أنتم و ‎#من_أنتم

وهذا مما أثبته صحفيون آخرون وإعلاميون بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يشعر بنهايته ويردد اهازيج خياليه ووعود كاذبه على كل من يسمعه ويطبل خلفه مدعيا بانتصارات وهميه .