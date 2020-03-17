شكرا لبحثكم عن خبر اعادة فتح منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وكيل وزارة الاوقاف لشئؤون الحج مختار الرباش ان منفذ الوديعة اعيد فتحه مؤقتا يوم الثلاثاء. واضاف بالقول: “بعد إغلاقه أمس الاثنين ليلاً … في هذه اللحظات تمّ فتح منفذ الوديعة من الجانبين السعودي واليمني لخروج المعتمرين والمقيمين إلى اليمن حتى الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم الثلاثاء فقط وسيتم اغلاقه بعد ذلك بحسب قرار مجلس الوزراء. وتابع: نتوجه بالشكر لدولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك الذي كان متفاعلاً معنا لحظة بلحظة لحل إشكالية المعتمرين العالقين بالمنفذ.

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