شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تقضي بإعدام الجنرال الاحمر والمقدشي و17 قائد عسكري في جيش الشرعية "الاسماء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء اليوم الثلاثاء، بإعدام 19 من قادة الجيش اليمني بتهمة التعاون مع السعودية.

وبحسب المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قضت المحكمة في جلسة برئاسة القاضي مجاهد احمد العمدي بالحكم على 19 قائدا عسكرياً بالإعدام.

وجاء الحكم بعد إدانة القادة العسكريين "بجرائم انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض لدول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن".

وجاء في مقدمة المحكوم عليهم بالإعدام نائب الرئيس اليمني الفريق الركن "علي محسن الاحمر" ووزير الدفاع "محمد علي المقدشي".

وجاء منطوق الحكم بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وبحسب المحامي "غازي" فقد قضت المحكمة أيضا ببراءة "فواز محمد حزام الضبري" من التهم المنسوبة اليه.

اسماء المحكوم عليهم:

1_علي صالح عبدربه الكليبي

2_علي عمار محسن الجائفي

3_علي محسن صالح الاحمر

4_علي محسن مبارك الهدي

5-علي مقبل صالح الضالعي

6-علي ناحي عبيد

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7-عمار علي احمد الجندبي

8-عمر جوهر ابراهيم سعيد

9-عمر يحي فتيني سجاف

10-فضل حسن محمد عبدالله

11-فهمي حاج محروس الصيعري

12-فيصل علي قائد حسن

13-محسن علي مرشد خصروف

14-محسن محمد احمد الخبي

15-محمد سالم عبود الشريف

16-محمد علي احمد الجرادي

17-محمد علي احمد المقدشي

18-محمد علي الصوفي علوي

19-محمد غالب السودي