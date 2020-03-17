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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء. القوات الحكومية تكسر هجوماً للمليشيات ومقتل وجرح العشرات في صفوفها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
البيضاء - الخليج 365
كسرت القوات الحكومية، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، هجوماً انتحارياً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع عسكرية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.
وقال قائد اللواء 117مشاه العميد أحمد حسين النقح، وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية كسروا هجوماً المليشيات ودمّروا كل النسقات البشرية التي دفعت بها المليشيات إلى فوهات الموت.
وأكد العميد النقح، أن ما لا يقل عن 60 قتيلاً من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى والجرحى، فيما اغتنم أفراد الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وأشار إلى أن جثث عناصر المليشيات ما تزال متناثر في الشعاب والوديان في جبال قانية، داعياً رجال القبائل إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للمليشيات الحوثية بإرسالهم إلى الموت بهذه البساطة.
مؤكداً بأن القوات الحكومية لن تتخلى عن العهد الذي قطعته بالدفاع عن الشرعية والجمهورية وحمايه المكتسبات الوطنية.
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