شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تفرض إتاوات جديدة على تجار إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي فرضت إتاوات جديدة على تجار محافظة إب لدعم جبهاتها الحربية، وتمويل فعاليات تعتزم تنفيذها بذكرى عاصفة الحزم.

Advertisements وأفاد خبراء وإقتصاديون، بأن الجبايات التي تفرضها المليشيا على التجار تنعكس بشكل مباشر وسلبي على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والتي ارتفعت بشكل جنوني زاد من معاناة المواطنين وتدهور أوضاعهم المعيشية والإقتصادية. واشتكى مواطنون بإب إرتفاع أسعار المواد الطبية ومواد متعلقة بإجراءات الوقاية كـ"الجلفاز" والمعقمات وانعدام الكمامات من مدينة إب والمدن الثانوية بالمحافظة، رغم عدم وجود أو تفشي وباء كورونا في إب وبقية المحافظات اليمنية.

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