مصرع 20 حوثيا بينهم قيادي وجرح آخرين بنيران القوات الحكومية في صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، بمقتل 20 حوثياً في صرواح.



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وفي التفاصيل، لقي اكثر من 20 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أفراد القوات الحكومية يخوضون معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدّة جبهات بصرواح مخلفة قتلى وجرحى من المليشيات.

وأضاف بأن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية وأسفر القصف عن سقوط قتلى من المليشيات بينهم قيادي ميداني إلى جانب سقوط عدداً من الجرحى، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية.