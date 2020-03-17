عيادات الهلال الإماراتي تقدم خدماتها لأهالي التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية لأهالي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئة بالساحل الغربي.



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وعقب وصول العيادة إلى منطقة الجليبة التابعة لمديرية التحيتا، قام الفريق الطبي بإستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني.

وقال طبيب في الفريق الطبي ، إن الفريق استقبل حالات مصابة بالملاريا وحمى الضنك وقدم لها العلاجات اللازمة، وستواصل هيئة الهلال تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل مجاني.

وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لما يبذله ذراعها الإنساني المتمثل بالهلال الأحمر الإماراتي من جهود إنسانية في سبيل دعم المواطنين بالساحل الغربي ، وتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى.