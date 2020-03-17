شكرا لبحثكم عن خبر هاذي الدولة العربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط .. ما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم تعرف على هذه الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/17 الساعة 04:42 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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