شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف كانت النهاية المروعة.. فتاة تداعب أفعى بطريقة خطيرة جداً.. والأخيرة تباغتها وتدخل إلى جسمها ( صورة صادمة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية أمريكية، إن فتاة أمريكية أدخلت المستشفى لانتزاع أفعى صغيرة دخلت في أذنها.

وقالت الفتاة، البالغة من العمر 17 عاما، وتعيش في ولاية أوريغون شمال غرب البلاد، إنها كانت تلتقط صورة وهي تحمل أفعى، حينما انزلق ودخل "شحمة" أذنها. جديد "الخليج 365" Advertisements وحاولت الفتاة تخليص أذنها من الأفعى، لكنها لم تفلح، الأمر الذي دفعها للاتصال بأجهزة الطوارئ الذين حضروا بدورهم، ونقلوها لمستشفى قريبة حيث تمكن الأطباء من استخراجها.

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