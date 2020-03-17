القوات اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة ( نص البيان )

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريع سيطرة القوات المسلحة على كامل مديريات محافظة الجوف باستثناء بعض المناطق في مديرية خب والشعف وأجزاء من صحراء الحزم.

جاء ذلك في البيان الذي تلاه قبل قليل واليكم نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

قال تعالى ((وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)..صدقَ اللهُ العظيم

بعونِ اللهِ تعالى استكملتْ قواتُنا المسلحةُ تحريرَ كافةِ مديرياتِ محافظةِ الجوفِ عدا بعضِ المناطقِ في مديريةِ خب والشعف وصحراءِ الحزمِ في عمليةٍ عسكريةٍ واسعة “فَأمْكَنَ مِنْهُم”.

وخلالَ خمسةِ أيامٍ من المواجهاتِ العنيفةِ ورداً على تصعيدِ العدوِّ بالمحافظةِ حققتْ قواتُنا المسلحةُ ما يلي:

دحرُ ما يسمى بالمنطقةِ العسكريةِ السادسةِ بجميعِ الويتِها العسكرية.

وقوعُ المئاتِ من قواتِ العدوِّ بينَ قتيلٍ وأسيرٍ ومصابٍ بينهمْ قادة.

اغتنامُ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة.

وقدْ شاركتْ في العمليةِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ بأكثرَ من خمسين عمليةً منها عملياتٌ استهدفت عمقَ العدوِّ السعوديِّ رداً على تصعيدهِ الجوي.

وتُحيي القواتُ المسلحةُ الدورَ البارزَ والمشرفَ لقبائلِ محافظةِ الجوفِ في تحقيقِ هذا الإنجازِ الكبيرِ مؤكدةً استمرارَها في العملِ على تحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ حتى تحقيقِ الاستقلالِ الكامل.

هذا وتعملُ قواتُنا على تطبيعِ الأوضاعِ بالمحافظةِ بعدَ دحرِ قواتِ العدوِّ ومرتزقتِهِ من كافةِ مديرياتِها

وفي هذا الموقفِ نشكرُ اللهَ العزيزَ القديرَ على ما منحَهُ من تأييدٍ وتمكينٍ وعلى ما سَهّلَ من أسبابِ النصرِ والتسديدِ “وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ اللهَ رمى ” والحمدُ للهِ ربِّ العالمين..

عاشَ اليمنُ حُراً عزيزاً مستقلاً

النصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة..

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية