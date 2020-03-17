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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:01 مساءً - ورد الآن: كارثة جديدة تهز إيران وسقوط عشرات القتلى والجرحى.. "شاهد"

كارثة مروعة بلقي 12 شخصا حتفهم و تسمم 40 آخرين قبل قليل في محافظة مازندران بشمال إيران جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا.

وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأهواز وفي إقليم كردستان إيران 53 شخصا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالويتداول الكثيرون في إيران وخارجها معلومات تفيد بأن استهلاك المشروبات الكحولية يساهم في الوقاية من فيروس "كورونا" الذي تفشى في أكثر من 100 بلد.عمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.

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