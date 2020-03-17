عاجل : “الصين” ترعب العالم و تعلن اكتشاف سلالة ثانية من فيروس“كورونا” اكثر عدوانية وفتكاً"شاهد"

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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:01 مساءً - “الصين” ترعب العالم و تعلن اكتشاف سلالة ثانية من فيروس“كورونا” اكثر عدوانية وفتكاً"شاهد"

كشف علماء صينيون ، عن وجود نوعين رئيسيين من فيروس كورونا الجديد يمكن أن يتسببا في العدوى.

وأوضح العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن تحليلهم اقتصر على مجموعة محدودة من البيانات، وأكدوا على ضرورة متابعة دراسة مجموعات البيانات الأكبر، لفهم تطور الفيروس بشكل أفضل.

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ووجدت الدراسة الأولية التي نشرت في مجلة National Science Review، أن وجود نوع أكثر عدوانية من فيروس كورونا الجديد، المرتبط بتفشي المرض في ووهان، يمثل حوالي 70% من السلالات التي وقع تحليلها بينما كان 30% منها يرتبط بنوع أقل عدوانية.

وأكد العلماء أن معدل انتشار الفيروس الأكثر عدوانية انخفض بعد أوائل جانفي 2020 .

وتأتي هذه الدراسة بعد الوصول الى مرحلة متقدمة في تطوير علاج لفيروس كورونا الجديد.

واكتشف العلماء أن remdesivir- عقار يستخدم لعلاج الإيبولا- قد يكون فعالا أيضا في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ولكن النتائج بحاجة إلى دراسات موسعة.