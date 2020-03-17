شكرا لمتابعة خبر عن واخيرا : اكتشف إصابتك بـ‘‘كورونا’’ في 15ثانية .. إذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب هاذا المشروب للقضاء عليها (تعرف على الطريقة)" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون ”ام بدر“ بطلة ‘‘باب الحارة‘‘ ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها وأظهرتها فتاة عشرينية ..شاهد (صورة) نجمة “باب الحارة “ تصدم الجميع بظهور جديد بعد تغير ملامحها .. لن تصدقو كيف أصبحت .. شاهدو كيف بدت مثيرة وفاتنة (صور) جريمة قتل مروعة في الكويت في زمن كورونا، كويتي قتل زوجته ووضع جثتها داخل حقيبة "شاهد تفاصيل" شاهد المفاجئ التي حيرت العالم.. امرأة واجهات أسدًا بيديها وحينما أوشك الاسد على افتراسه فكانت المفاجأة شاهد (فيديو مروع)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واخيرا : اكتشف إصابتك بـ‘‘كورونا’’ في 15ثانية .. إذا ظهرت هذه الأعراض يمكنك شرب هاذا المشروب للقضاء عليها (تعرف على الطريقة)" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.