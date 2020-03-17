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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيون يعلنون سيطرتهم على معسكر كوفل والاقتراب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.. "تفاصيل"



اعلنت مليشيات الحوثيين اليوم الثلاثاء عن تمكن عناصرها من السيطرة على معسكر كوفل بصرواح وسط تقدمات للمليشيات غرب مأرب.

ونقلت وكالة "سبوتنبك" عن مصدر عسكري يمني قوله "إن مليشيا الحوثي تمكنت خلال معارك عنيفة متواصلة في مديرية صرواح غرب مأرب منذ 20 ساعة، من السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي جنوب شرقي صرواح التابع للواء 312 مدرع، والذي يفصله عن مدينة مأرب مقر قيادة القوات الحكومية مسافة 30 كم".

وأضاف أن "مسلحي الجماعة سيطروا كذلك خلال توغلهم في ميسرة جبهة صرواح على موقع الدمنة وحمة عامر، في حين شن طيران التحالف سلسلة غارات على المواقع التي سقطت بيد الجماعة بما فيها معسكر كوفل".

جديد اب برس​

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ووفقا للمصدر، فإن المعارك وصلت، عقب تقدم الحوثي ، إلى قرب الطلعة الحمراء والزور، في حين تعيد القوات الحكومية ترتيب صفوفها لشن هجوم معاكس لاستعادة ما خسره من مواقع هامة تمثل نسقاً دفاعياً لمدينة مأرب.

من جهة ثانية نفت مصادر عسكرية صحة الأنباء المتداولة عن سقوط معسكر كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بيد جماعة الحوثي.

وحسب ما نشرته مواقع إعلامية أن المواجهات لازالت في مناطق بعيدة عن المعسكر .

وأضافت المصادر أن مواجهات مشتعلة وبمختلف أنواع الأسلحة تدور في جبهة صرواح منذ منتصف ليل أمس.

وأشارت إلى أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف لعبت دورا في عرقلة تقدم الحوثيين.

وحتي اللحظة لم يصدر بيان رسمي من اي جهة في الشرعية او من جماعة الحوثي يكشف حقيقة المعارك في مأرب.