“شاهد” لبناني يرعب موظفي بنكاً .. سكب البنزين على جسده لإحراق نفسه لهذا السبب

ورد الآن : منذٌ ولد كورونا ، "حادثة مرعبة" تقع في السعودية ... والصحة ترعب الجميع وتعلن عن عدد جنوني وخيالي يٌسجل من ضمن ضحايا كورونا ليومنا هذا فقط